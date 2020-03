दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 04:34 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। ऐसे में आम जनता तो घरों में रहकर वायरस के संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पेशे के चलते घर में नहीं टिक सकते। उन्हें देश सेवा में सदैव तत्पर रहना है और जनता की मदद के लिए 24 घंटे एक्टिव रहना है।

ऐसे ही जांबाजों को कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया गया है। इनमें डॉक्टर, नर्स, दवाई विक्रेता, पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी,घरेलू सामानों की होम डिलिवरी करने वाले कर्मचारी और मीडियाकर्मी, मिलिट्री, आर्मी, सिविल सर्विसेज में काम करने वाले लोग शामिल हैं। इन सभी की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता कर्फ्यू के दौरान अपने संबोधन में की थी। अब सोशल मीडिया पर भी लोग अपने तरीकों से इन सभी पेशे में काम करने वाले लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं।

राज बब्बर ने की तारीफ: एक्टर और राजनेता राज बब्बर ने भी ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू कहा है। राज बब्बर ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें बड़े ही क्रिएटिव अंदाज से थैंक यू के जरिए इन वॉरियर्स का चेहरा बना नजर आता है। राज बब्बर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, सभी कोरोना वॉरियर्स, आपके लिए थैंक यू काफी नहीं है।

To all the Corona Warriors - Can never Thank you enough 🙏🏽 pic.twitter.com/SZDg9k4dKY