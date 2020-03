दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 07:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच रविवार को शिल्पा शेट्टी के घर खास सेलिब्रेशन हुआ, जिसके लिए केक उनके पति राज कुंद्रा ने बनाया। एक्ट्रेस ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें उनके पति केक बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं वे खुद उसे खाते हुए उसकी तारीफ कर रही हैं। शिल्पा ने बताया कि ये सेलिब्रेशन उनकी बेटी समिशा के जन्म के 40 दिन पूरे होने की खुशी में किया गया।

वीडियो के साथ शिल्पा ने लिखा, 'हर दिन रविवार की तरह लग रहा है। लेकिन मैं सिर्फ असली रविवार को ही सेलिब्रेट करती हूं। ये वाला स्पेशल है। समिशा शेट्टी कुंद्रा 40 दिन की हो गई है और सेलिब्रेशन के लिए केक तो जरूरी है। लेकिन चूंकि सभी दुकानें बंद थीं, इसलिए राज कुंद्रा ने खुद ही वनीला मिरैंगे केक बनाने का फैसला किया।'

शिल्पा बताया क्यों केक अधूरा लग रहा है

शिल्पा ने आगे लिखा, 'इसका स्पंज मैंने तैयार किया था। लेकिन इससे पहले कि मिरैंगे बनकर आता, विआन ने केक का एक टुकड़ा खा लिया। इसी वजह से ये अधूरा लग रहा है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया ने सेलिब्रेशन को मजेदार बना दिया। हैपी सन्डे बिन्ज।' आगे उन्होंने लिखा, 'दुनिया में सबसे ज्यादा देखभाल करने वाला, प्यार देने वाला और सबसे अच्छा पति और पिता होने के लिए राज कुंद्रा को दिल से आभार।'

वीडियो में शिल्पा बोलीं- स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते रहो

शिल्पा ने जो वीडियो शेयर किया उसकी शुरुआत में राज कुंद्रा अपने बेटे के साथ दिखाई देते हैं, फिर शिल्पा शेट्टी नजर आती हैं जो कहती हैं... 'वनीला मिरैंगे और भरोसा करें या ना करें इसे मेरे पति ने बनाया है। हमने इसे करीब आधा खत्म कर दिया है और ये बहुत बेहतरीन बना है। हमें सेलिब्रेट करने के लिए किसी ना किसी वजह की जरूरत होती है और आज हमारे पास वो पर्याप्त है, मेरी बेटी समिशा 40 दिन की हो गई है... यिप्पी। हमें कहीं भी केक नहीं मिला, तो फिर मेरे पति ने इसे बनाने का फैसला किया। ये कितना प्यारा है ना... उम्मीद है दोस्तों आप भी जीवन का मजा ले रहे होंगे। कहते हैं ना... थोड़ी देर लिप्स पे और फोरेवर हिप्स पे... संडे बिन्ज, एन्जॉय लाइफ... एन्जॉय दिस फ्री टाइम... स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते रहो।'

