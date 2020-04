दैनिक भास्कर Apr 06, 2020, 06:09 PM IST

देश में जारी लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह भी घर पर हैं और कुछ ना कुछ नया करते हुए वक्त गुजार रही हैं। सोमवार को उन्होंने किचन एक्सपेरिमेंट करते हुए सबके लिए पास्ता बनाया और खुद को 'शेफ रकुल' कहते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। हालांकि इस वीडियो में पीछे से उनके घर की मैड भी दिखाई दी जो किचन से बाहर निकल रही थी।

रकुलप्रीत ने ये वीडियो अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाया। जिसमें वे अपने घर के किचन के बाहर हाथ में पास्ता के दो बाउल लिए खड़ी हैं और फिर कहती हैं 'आपके सामने प्रस्तुत है शेफ रकुल। ये मेरे द्वारा अबतक की सबसे ज्यादा की गई मेहनत है। आज हमारे पास दो तरह के पास्ता हैं, पेस्टो पास्ता जो मेरे लिए है और व्हाइट सॉस पास्ता जिसे बाकी लोग खाएंगे, क्योंकि क्रीमी और मोटापा बढ़ाने वाला है। तो ये आपकी पसंद के बारे में नहीं है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। अब मैं काफी मेहनत कर चुकी हूं और मैं इसे खाने जा रही हूं।'

It's pasta day for Chef Rakul :) cooks a meal today .

