दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 06:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह भी सोशल डिस्टेंसिंग बरत रही हैं और परिवार के साथ वक्त गुजार रही हैं। शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर किया, जिसमें वे अपने भाई अमनप्रीत के साथ नजर आ रही हैं। अमन जहां झूले में बैठे हुए हैं, तो वहीं रकुल उन्हें झूला देती दिख रही हैं। फोटो के साथ लिखे कैप्शन में एक्ट्रेस ने बताया कि भाई-बहन की ये बॉन्डिंग सालों बाद देखने को मिल रही है।

फोटो शेयर करते हुए रकुलप्रीत ने लिखा, 'सोशल डिस्टेंसिंग आपको परिवार के साथ अनमोल क्षणों को संजोने मदद कर रही है। सालों बाद ऐसा मौका आया है, जब लगातार कई दिनों तक भाई-बहन का ये लगाव देखने को मिल रहा है। अमनप्रीत आखिरी बार मैंने तुम्हें कब झूला दिया था।' आगे उन्होंने लिखा, 'मुझे पता है कि ये कठिन समय है, लेकिन हम बस यही कर सकते हैं कि सब इसके उजले पक्ष को देखें। आप सभी को ढेर सारा प्यार। #घर पर रहें सुरक्षित रहें'

Social distancing helps you cherish priceless moments with family ❤️ sibling bonding for so many days after years. @amanpreetoffl when was the last I pushed you to swing ❤️ I know these are tough times but all we can do is look at the brighter side 😊 lots of love to all of you ! #stayhomestaysafe

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet) on Mar 28, 2020 at 2:21am PDT