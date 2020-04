दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 06:33 PM IST

सोशल डेस्क. कोरोनावायरस से बचने के लिए सरकार ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बोरियत मिटाने के लिए 90 के दशक के हिट सीरियल रामायण को एक बार फिर टीवी पर दिखाया जा रहा है। वहीं, हफ्तों से घरों में बंद लोग रामायण का भी जमकर मजा ले रहे हैं।

दर्शक और सोशल मीडिया यूजर भी रामायण के दोबारा टेलीकास्ट को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। यूजर्स सीरीयल के डायलॉग्स और कास्ट के साथ पोस्ट और मीम शेयर कर रहे हैं। वहीं, टेलीकास्ट होने से पहले यूजर रामायण दावा कर रहे थे कि इससे नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को काफी नुकसान हो सकता है।

#Ramayanmemes



*After an Argument



Mom:- Tum yeh ghar se nikal jao



Dad:- Yeh Ghar mere naam pe hai



Me and by younger brother:- pic.twitter.com/evTnGIkCBL — CUagain (@RECinaction) April 1, 2020

My Entry to Ramayan Meme✌🏾😇 pic.twitter.com/sJxMYSTPH5 — Ankush (@_James_Bong) March 31, 2020

#Ramayan



Front benchers of every class pic.twitter.com/8PpbM4FEI6 — Memer hun bc (@meme_banata_hun) April 1, 2020

When your friend change channel *Ramayan* to *Friends* ..... pic.twitter.com/eghIaqAZ9H — teainMaking (@drAnanyaa___) April 1, 2020

As Laxman start dialoguing



Me and my bois :-#Ramayan pic.twitter.com/NnSq3dLmyS — अनजाना_बिश्नोई♚ (@Mr_pankaj__) March 31, 2020