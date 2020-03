दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 02:11 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वे अपनी पालतू बिल्ली से बात करती नजर आ रही हैं। वे उससे नहाने के बारे में पूछती हैं और वो बदले में नो कह रही है। इस वीडियो को देख यूजर्स हैरान रह गए और उन्होंने लिखा- हां ये तो सचमुच बोलती है।

पालतू बिल्ली का वीडियो शेयर करते हुए रवीना ने लिखा, 'क्या कभी बिल्ली को 'ना' कहते हुए सुना है। मेरी बिल्ली #पुमा नहाने के लिए ना कहती है, लेकिन घर में रहने के लिए सहमत है'

वीडियो में बिल्ली ने कहा 'नो...'

एक्ट्रेस ने जो वीडियो शेयर किया उसमें वे अपनी बिल्ली को पोंछते हुए कह रही हैं, 'तुम्हें विरोध करना बंद करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें नहाना ही होगा।' इसके बाद बिल्ली कहती है 'नो...'। फिर रवीना पूछती हैं, 'क्यों... क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। तुम शिकायत करना चाहती हो। क्या हुआ, तुमने बहुत अच्छा बाथ लिया है।' इसके बाद बिल्ली फिर कहती है 'नो...'। इसके बाद एक्ट्रेस कहती हैं, 'यस...' आगे वे कहती हैं, 'दोस्तों आज पुमा का नहाने का दिन था और ये यादगार दिन है। क्योंकि पुमा को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरा आधा घंटा तो इसे पकड़ने में ही चला गया। इसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इसलिए ये बहुत बोर हो चुकी है। यहां तक कि ये भी सुरक्षित रहना चाहती है, इसलिए दोस्तों घर पर रहो, सुरक्षित रहो। ऐसा कुछ करो जिसे आप करना चाहते थे, लेकिन व्यस्तताओं की वजह से नहीं कर पा रहे थे। मैं अपना ज्यादातर वक्त इसके साथ गुजार रही हूं।'

सेलेब्स भी रह गए हैरान

रवीना के शेयर किए वीडियो में उनकी बिल्ली को ना कहते देख आम लोगों के साथ-साथ कई सेलेब्स भी हैरान रह गए। अमृता राव ने उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, 'छो छ्विट... बिल्ली ने नो कहा...' कोरियोग्राफर अहमद खान की पत्नी शायरा ने कमेंट करते हुए लिखा, 'हे ईश्वर, ये क्यूटी तो सचमुच बोलती है...सो स्वीट...' सोनाली जाफर ने लिखा, 'ये तो वास्तव में बात कर रही है।'

A post shared by Raveena Tandon (@officialraveenatandon) on Mar 29, 2020 at 12:07pm PDT