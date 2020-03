दैनिक भास्कर Apr 01, 2020, 06:00 AM IST

न्यूयॉर्क. हॉलीवुड डेस्क. एक्टर रेयान रेनॉल्ड्स और ब्लेक लाइवली एक बार फिर कोरोनावायरस से लड़ने के लिए आर्थिक मदद की है। सेलेब कपल ने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल को कोविड 19 से लड़ने के लिए चार लाख डॉलर डोनेट किए हैं। दोनों इससे पहले भी कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए डोनेशन दे चुके हैं।

अमेरिका में कोरोनावायरस के कारण हालत बेहद खराब हो रहे हैं। देश में वायरस के चलते तीन हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। वहीं, वर्ल्डोमीटर के मुताबिकक 174697 लोग संक्रमित हैं। रेनॉल्ड्स ने पत्नी लाइवली के साथ मिलकर लोगों से भी मदद करने की अपील की है। कपल ने यह राशि एनवाययू हॉस्पिटल को दी है।

I think we can all agree, Covid-19 is an asshole. If you can help, visit, https://t.co/gDZHbYYurJ and/or https://t.co/2fserjQQQs pic.twitter.com/4rb4WpoDKo