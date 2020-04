दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 06:31 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही जहां ज्यादातर फिल्म स्टार्स सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं और इसके जरिए फैंस से जुड़े हुए हैं। वहीं ऐसे वक्त में भी शाहरुख ने खुद को इन चीजों से दूर रखा है और अबतक बेहद कम पोस्ट की हैं। हालांकि रविवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए लोगों को इस गुजरते वक्त की अहमियत बताई, साथ ही उनके स्वस्थ रहने की कामना भी की।

शाहरुख ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझे भरोसा है कि हमारी जिंदगी के ये सारे पल आखिरकार एक याद बनने वाले हैं, जब पूरा समय हमारे हाथों में था और हमारे प्रियजन हमारी बाहों में थे। यहां हर एक के लिए यही कामना करता हूं कि सब सुरक्षित रहें, दूर-दूर रहें, स्वस्थ रहें।' आगे उन्होंने लिखा, 'सेल्फी का इस मैसेज से कोई लेना-देना नहीं है। सोचा कि मैं अच्छा दिखता हूं, इसलिए मैंने इसे चुपके से लगा दिया।'

I believe this moment in our lives will finally be a memory of when we had all the time on our hands & our loved ones in our arms. Here’s wishing this for every1. Stay Safe.Stay Distant.Stay Healthy. PS:The selfie has nothing to do with the msg, thought I look good, so I sneaked it in

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk) on Apr 5, 2020 at 2:33am PDT