दैनिक भास्कर Apr 07, 2020, 03:20 PM IST

7 अप्रैल को दुनियाभर में 'वर्ल्ड हेल्थ डे' मनाया जाता है और इस मौके पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने कोरोनामहामारी के बीच सेवाएं दे रहे स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति अपना आभार जताया। इस वीडियो में छह अलग-अलग तस्वीरों के माध्यम से डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा इस मुश्किल वक्त में दिए जा रहे उनके योगदान को बताया गया और उन्हें देवदूतों की तरह इंसानों की रक्षा करते हुए दिखाया गया।

वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा, ''आज #विश्व स्वास्थ्य दिवस पर, मैं उन सभी स्वास्थ्यकर्मियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूं, जिन्होंने इन कठिन समय में अथक परिश्रम करते हुए, मानवता की खातिर अपना जीवन दांव पर लगा दिया। इस महामारी के बीच उन्होंने जो बहादुरी, संकल्प और लचीलापन दिखाया है, वो वास्तव में सराहनीय है। हाल ही में वीडियो में संजोए इन चित्रों को देखने का मौका मिला, जो उनकी निःस्वार्थता को बेहद खूबसूरती से बता रहे हैं, जिसके बाद इनसे प्यार हो गया। एकबार फिर आपकी सेवाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।' आगे उन्होंने लिखा, 'सावधानी इलाज से बेहतर है, #इंस्टाफेम... घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही असली पूंजी है।' #WorldHealthDay2020 #20DaysOfGratefulness # Day12 #healthcare #doctors #nurses

वीडियो में क्या है?

शिल्पा के शेयर किए वीडियो में छह अलग-अलग तस्वीरों के जरिए डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों को मरीजों की जान बचाने के लिए कोरोना वायरस से लड़ते हुए दिखाया गया है।

On #WorldHealthDay today, I want to extend heartfelt gratitude to all the healthcare workers who have been relentlessly working in these tough times, putting their own lives at stake for the sake of humanity. The bravery, resolve, and resilience that they have demonstrated amid this pandemic is truly commendable. Came across these wonderful illustrations recently that speak of their selflessness so beautifully, and fell in love with them. Once again, thank you so much for your service 🙏🏻❤️🧿 Precaution is better than cure, #InstaFam... stay home stay safe, because HEALTH IS WEALTH 🙏🧿 . . . . #WorldHealthDay2020 #20DaysOfGratefulness #Day12 #healthcare #doctors #nurses #gratitude

