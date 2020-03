दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 06:00 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के कारण कई लोग अपना काम गंवा चुके हैं। ऐसे में सुपरस्टार्स अपने फैंस की मदद के लिए आगे आए हैं। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने पैसों की तंगी से जूझ रहे प्रशंसकों को 3-3 डॉलर की मदद की है। अचानक मदद पाकर खुश फैंस भी सोशल मीडिया पर एक्सपीरिंस शेयर कर रहे हैं।

टेलर की एक फैन हॉली टर्नर ने ट्विटर पर शेयर कर बताया कि सिंगर ने 3 हजार डॉलर भेज कर उसकी मदद की है। हॉली के मुताबिक कोरोनावायरस ने म्यूजिक इंडस्ट्री की हालत खराब कर दी है। ऐसे में आर्थिक परेशानियों से घिर गईं हैं। हॉली ने लिखा कि अब वे पैसों की कमी के चलते न्यूयॉर्क सिटी में नहीं रह पाएंगी।

i made a post on tumblr about how i was scared i wouldn't be able to stay living in NYC because of what corona has done to the music industry. @taylorswift13 literally single-handedly saved my ability to stay here. i cannot even believe my eyes right now pic.twitter.com/3hAxkSVvGo