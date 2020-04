दैनिक भास्कर Apr 19, 2020, 04:52 PM IST

कोरोनावायरस के कारण इंटरनेशनल स्टार सिंगर टेलर स्विफ्ट ने अपने सारे कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए हैं। टेलर ने ट्वीट कर बताया कि, वे साल 2020 में होने वाले सभी कॉन्सर्ट्स को रद्द कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने महामारी के बीच अपने फैंस और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। टेलर के अलावा जस्टिन बीबर, बिली एलिश जैसे कई बड़े स्टार कोरोना के कारण अपने म्यूजिक टूर टाल चुके हैं।

सिंगर ने लिखा कि, मैं आप लोगों को इस साल कॉन्सर्ट में नहीं देख पाउंगी। इस बात से मैं बेहद दुखी हूं। लेकिन मुझे पता है कि यह निर्णय सही है। जितने जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों से स्टेज पर मिलूंगी। लेकिन अभी सभी की भलाई के लिए क्वारैंटाइन के प्रति समर्पित रहना ज्यादा जरूरी है।

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon