दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 07:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देश में जारी लॉकडाउन के बीच 'प्यार का पंचनामा' और 'प्यार का पंचनामा-2' जैसी फिल्मों की एक्ट्रेस सोनाली सैगल ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फनी वीडियो शेयर किया। जिसमें वे कैल्कुलेटर चैलेंज को पूरा करती नजर आईं। ये एक 'टंग ट्विस्टर' चैलेंज था, जिसे एक्ट्रेस ने कुछ कोशिशों के बाद 8 सेकंड में पूरा कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त को भी ये चैलेंज दिया।

वीडियो शेयर करते हुए सोनाली ने लिखा, 'मेरा कैल्कुलेटर चैलेंज पूरा। मेरे गड़बड़ियों वाले बिहाइंड द सीन्स को देखने के लिए बाएं घुमाएं। आखिरी वाला मेरा पसंदीदा है।' आगे उन्होंने लिखा, 'पोपी जब्बल की चुनौती स्वीकार कर मैंने इसे 8 सेकंड में पूरा किया। अब मैं ये चैलेंज साहिल को देती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इसे बहुत मजेदार अंदाज में करेगा। आपको ये करना है कि इसे 10 सेकंड में पूरा करना है।'

10 सेकंड में बिना अटके पढ़नी होगी ये लाइन

'सोनाली ने इस टंग ट्विस्टर चैलेंज को पूरा करने के लिए यहां दिए शब्दों को बिना रूके-बिना अटके 8 सेकंड में पूरा पढ़ लिया। बाकी यूजर्स के लिए भी उन्होंने इस लाइन को यहां लिखा। Calculator was used by the calculators to calculate the calculation that was calculating the calculus the calculation calculated by the calculator calculating calculation calculated by the professor calculator calculating calculations'.

सोनाली की सोशल मीडिया पोस्ट

View this post on Instagram

My #calculatorchallenge ! Swipe left 👈 to watch my embarrassing #bts ... last one being my fav 🤪 @poppyjabbal challenge accepted n completed in #8secs 👸🏻 I #challenge @sahilgsalathia to do this coz I think he’ll be hilarious 😆 Here’s what u have to do. recite this in 10secs Calculator was used by the calculators to calculate the calculation that was calculating the calculus the calculation calculated by the calculator calculating calculation calculated by the professor calculator calculating calculations . . . #lockdown #stayhomechallenge

A post shared by Sonnalli Seygall (Sonali) (@sonnalliseygall) on Apr 2, 2020 at 7:33am PDT