दैनिक भास्कर Mar 29, 2020, 04:14 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. देशभर में जारी लॉकडाउन के बीच एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने रविवार सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। जिसके जरिए उन्होंने मुंबई की वीरान पड़ी सड़कों को दिखाया। उन्होंने बताया कि वे पति अक्षय कुमार के साथ अस्पताल गई थीं, लेकिन उन्हें कोरोनावायरस नहीं हुआ है बल्कि वे तो अपने बाएँ पैर के टूटे पंजे का इलाज कराने गई थीं। उनकी इस पोस्ट को देख कई सेलेब्स कमेंट्स करते हुए उनका हाल पूछने लगे।

कार के अंदर बैठकर बनाए इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विंकल ने लिखा, 'अस्पताल से आते वक्त सड़कें पूरी तरह सुनसान हैं। कृपया चिंता ना करें' इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी की एक कहावत लिखकर ये बताया कि वे मरने वाली नहीं हैं। उन्होंने लिखा, 'आई एम नॉट अबाउट टू किक द बकेट, यहां तक कि मैं तो सचमुच में भी किसी चीज को लात नहीं मार सकती। #रविवार की शरारत'। इस वीडियो में अक्षय भी दिखे जो मास्क पहनकर कार चला रहे थे।

अक्षय को बताया 'चांदनी चौक वाला ड्राइवर'

वीडियो में ट्विंकल कमेंट्री करती हुई कहती हैं, 'रविवार सुबह के 10.31 बजे हैं और सड़कें सुनसान हैं, सिवाय उन कबूतरों और कौओं को छोड़कर जिन्होंने हमारी कार की विंडशील्ड पर एक प्यारा सा गिफ्ट छोड़ा है। ये हमारा ड्राइवर (अक्षय कुमार) है जो सीधे चांदनी चौक से है। हम फिलहाल अस्पताल से वापस जा रहे हैं। नहीं मुझे कोरोनावायरस नहीं हुआ है। लोग बहुत सी वजहों से अस्पताल जाते हैं, मेरी तरह जिसका पैर टूट गया है। इस रविवार मेरे पति की जेब हल्की हो गई है, मेरा पैर टूट गया है। आपको भी रविवार की शुभकामना।' हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनका पैर में ये फ्रेक्चर कैसे हुआ।

Deserted roads all the way back from the hospital. Please don’t be alarmed, I am not about to kick the bucket because I really can’t kick anything at all! #sundayshenanigans

