दैनिक भास्कर Jun 18, 2020, 09:31 PM IST

सुशांत सिंह की मौत से हर कोई हैरान है। हर कोई सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने सुशांत सिंह के निधन पर सोशल मीडिया पर एक भी शब्द नहीं लिखा। इन्हीं में से एक हैं विद्युत जामवाल, जिन्होंने एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए ऐसा न करने की वजह बताई है।

Silence speaks volumes if you stop & listen. Absent tears/ inability to write heartfelt eulogies and remembrances could also be a way of expressing grief,Neither the departed soul nor the family is reading the Tweets ,so who to write for? We all grieve and mourn- i do it quietly. https://t.co/YJks0oaV1D