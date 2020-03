दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 10:00 AM IST

हॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के कारण पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन सुपरस्टार विन डीजल के बेटे विंसेंट सिंक्लेयर का इस वायरस को लेकर अलग ही नजरिया है। विन ने अपने बेटे साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर दुनिया को मैसेज दिया है। विंसेंट का मानना है कि कोरोना ने हमें परेशान करने से ज्यादा हमारी मदद की है।

"हमें ग्लोबल फैमली बनाया"

वीडियो में विंसेंट ने कहा कि, हम बताना चाहते हैं कि जितने तरीकों से कोरोनावायरस ने हमें जितनी चोट पहुंचाई है, उससे ज्यादा हमारी मदद की है। पहला कि, इस वायरस ने हमें विश्व परिवार की तरह महसूस कराया, हम सभी एक दूसरे से जुड़ गए हैं।

Our Global Family... #leadwithlove

