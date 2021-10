Hindi News

You Can Now Watch The Powerful Crime Fiction Drama Series Ashram, Based On True Events On The Q Channel From October 11

फीचर आर्टिकल: दमदार क्राइम फिक्शन ड्रामा सीरिज आश्रम अब The Q चैनल पर सच्ची घटनाओं पर आधारित सीरीज को 11 अक्टूबर से देखना न भूले

सच्ची घटनाओं पर आधारित, रोमांच से भरपूर दमदार क्राइम फिक्शन सीरीज आश्रम का आनंद अब दर्शकों को The Q चैनल पर मिल सकेगा। राष्ट्रीय अवार्ड विजेता निर्देशक प्रकाश झा के कुशल निर्देशन में बनी मास्टर-पीस सीरीज आश्रम को 11 अक्टूबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8.30 बजे The Q चैनल पर देखा जा सकता है। The Q भारत का तेज़ी से बढ़ता हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है, जिसने अपने एक से बढ़कर एक मनोरंजक और बांधे रखने वाले शोज़ के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई है। अब The Q चैनल के जरिए भारतीय घरों में व्यापक रूप से सराही जा चुकी सीरीज़ आश्रम देखने को मिलेगी। फर्जी महात्माओं और बाबाओं की काली दुनिया से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित इस सीरीज को देखना न भूलें।

आश्रम सीरीज के जरिए आप जान पाएंगे कि हर आश्रम में देवत्व का वास नहीं होता और न ही हर बाबा सुख-शांति का उपाय प्रदान कर सकता है। आश्रम समाज के काले सच को उजागर करने वाली कुछ साहसिक सीरीज में से एक है। भारत में किस प्रकार लोगों की कमजोरी, सादगी, भोलेपन और भगवान से डर का फायदा उठाते हैं ये ढोंगी साधु और फर्जी बाबा, इसी सच का सटीक चित्रण करती है यह सीरीज। रहस्य, रोमांच और इमोशन से भरपूर इस सीरीज में दर्शक अलग-अलग पात्रों को वास्तविक जीवन के चरित्रों के जोड़कर देखने लगते हैं।

आश्रम एक चालबाज व्यक्ति की कहानी है जो देश का शीर्ष बाबा - बाबा निराला काशीपुरवाला बन जाता है। समाज के हत्तोत्साहित और निराश लोगों पर अपने प्रभाव के जरिए अपनी ताकत प्राप्त करता है। वह अक्सर उनके लिए खड़ा होता है और वे उसे अपना मसीहा मानते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, बाबा की परतें खुलती जाती हैं। कुछ महिलाएं गुम होती हैं और एक कंकाल भी बरामद होता हैं। इसके बाद घटनाओं की कड़ियां जुड़ती जाती हैं और नए रहस्य उजागर होते हैं। जांच में सारी गुमी हुई कड़ियां बाबा निराला काशीपुरवाला से जाकर जुड़ती हैं। क्या बाबा निराला वाकई में लोगों का मसीहा है या फिर बाबा के चोले में छिपा एक चालबाज ठग है? सीरीज का हर एपिसोड एक नए रहस्य से परदा उठाता है जो बाबा निराला के इर्द-गिर्द घूमता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पुलिस को बाबा के खिलाफ सबूत मिल पाएगा और जांच किस नतीजे पर पहुंचेगी।

आश्रम में बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेताओं के अभिनय का नजारा देखने को मिलेगा। बॉबी देओल मुख्य भूमिका में एकदम नए अवतार में नजर आए हैं। इस भूमिका में बॉबी ने बाबा के किरदार के उजले-काले पक्ष को बखूबी उजागर किया है। उनके अलावा त्रिधा चौधरी, अदिति सुधीर पोहनकर, चंदन रॉय सान्याल, दर्शन कुमार और अनुप्रिया गोयनका जैसे मंजे हुए कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं। कथानक काफी चुस्त है और कहानी में आने वाले उतार-चढ़ाव आपके लिए सीरीज देखना बोझिल नहीं होने देंगे और आप पूरे समय खुद को घटनाओं के साथ जुड़ा महसूस करेंगे।

डिजिटल और टीवी और आश्रम को लीनियर टीवी दर्शकों के लिए प्रस्तुत करने के बारे में The Q की सीईओ सिमरन हून ने कहा कि बढ़िया कंटेट हमेशा कमाल करता है चाहे प्लेटफार्म जो भी हो। अपने दर्शकों की नब्ज पहचानते हुए हमने The Q पर लगातार ऐसे कंटेंट प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है जो मजबूत हो और प्रासंगिक प्लॉट और स्टोरीलाइन के लिहाज से अनूठा हो। टीवी पर आश्रम का प्रसारण हमारी डिजिटल से टीवी पर बेहतरीन कंटेंट लाने की रणनीति का हिस्सा है। हम इंडस्ट्री में The Q की स्थिति मजबूत करने के लिए ऐसी पहल करना जारी रखेंगे। साथ ही भारत के दर्शकों की पसंदीदा, शानदार और बेहतरीन मनोरंजन डेस्टिनेशन बने रहने का प्रयास करते रहेंगे।

The Q भारत का तेजी से बढ़ता हिंदी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है जिसकी डीडी फ्री डिश सहित कई प्लेटफार्म पर मौजूदगी है। चैनल खासतौर पर अपने युवा दर्शकों पर केंद्रित विभिन्न जॉनर के शोज के जरिए नए-नए कंटेट लाने का प्रयास करता रहता है। अपनी लाइब्रेरी को लगातार समृद्ध करने की कड़ी में चैनल ने पापुलर वेब सीरीज को जोड़ा है।