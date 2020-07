Hindi News

12 Years Of Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: Producer Asit Modi Said On Disha Vakani's Comeback Good Thing If She Returns And If She Doesn't Come 'show Must Go On'

तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के 12 साल: दिशा वाकाणी के कमबैक पर बोले प्रोड्यूसर असित मोदी- लौटती हैं तो अच्छी बात है और नहीं आती हैं तो भी 'show must go on'

किरण जैन



पॉपुलर सिटकॉम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' अभी तक के सबसे लंबे चलने वाले टीवी शोज में अपना नाम शुमार कर चुका है। 28 जुलाई 2020 के दिन इस सीरियल को टीवी पर आते हुए 12 साल पूरे हो गए हैं। इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए टीम बहुत ही छोटे तौर पर सेलेब्रेट करेगी।

इस मौके पर दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान, प्रोड्सयूर असित मोदी ने शो से जुडी कुछ खास बातें हमारे साथ साझा की। बातचीत के दौरान उन्होंने दिशा वाकाणी जोकि शो में दयाभाभी का किरदार निभाती हैं उनसे जुडी एक अहम बात का खुलासा किया।

सेलिब्रेशन बहुत छोटी तौर पर किया जाएगा:

शो को 12 साल पुरे हो गए हैं और 13वां साल में पदार्पण कर रहा है यह मेरे और सारी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है। यह दिन हम हंसो हंसाओ दिवस नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं। हम सारी टीम के साथ केक कटिंग करके अपनी खुशियां मनाएंगे। इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए यह सेलिब्रेशन बहुत छोटी तौर पर, सिर्फ टीम के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए किया जाएगा। लेकिन हमारा उत्साह हमेशा की तरह ही है।

मैं बस अपने फैन्स को इस शो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद कहूंगा। हमारी कोशिश यही रहेंगी कि आने वाले सारे एपिसोड्स में हम हमारे दर्शकों को हमेशा की तरह हसाएंगे और खुशियां बरसाएंगे। इस शो की ताकत अच्छा कांसेप्ट, इनोवेटिव कहानियां और अनोखे तरीके से कहानी कहने की कला है। इसे प्राप्त करने के लिए, निश्चित रूप से एक अच्छा एहसास है क्योंकि कड़ी मेहनत, ध्यान और समर्पण कभी बेकार नहीं जाते।

इस मुश्किल हालत में लोगों को हंसाना आसान नहीं हैं:

तकरीबन चार महीने बाद शूटिंग शुरू होने से आर्टिस्ट्स और टीम को काफी राहत मिली हैं लेकिन सच कहूं तो ये राहत थोड़ी मीठी भी हैं और थोड़ी खट्टी भी। हम पहले जैसे शूट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे शो में दो-तीन नहीं बल्कि 22 लीड एक्टर्स हैं। अब तक हम ज्यादातर सभी को एक साथ स्क्रीन पर दिखाते थे लेकिन अब के हालत को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सेट पर कई बारीकी सावधानी पर ध्यान देना पड़ रहा हैं। इस मुश्किल हालत में लोगों को हंसाना आसान नहीं हैं। हमारे ऊपर लोगों को इस स्ट्रेस वाले माहौल में खुश रखने की जिम्मेदारी हैं जोकि थोड़ा कठिन हैं। हालांकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को खुश करने की। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज हैं, हम सभी मेहनत कर रहे हैं इससे जीतने की।

इस मुश्किल समय में सभी को फिर से एक साथ लाना थोड़ा कठिन था:

ज्यादातर सभी शोज ने 13 जुलाई को स्क्रीन पर वापसी की वही हमारे शो ने एक हफ्ते बाद दस्तक दी क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी हैं। मेरे कुछ आर्टिस्ट इस लॉकडाउन के दौरान मुंबई से बाहर चले गए थे और किसी के घर में कुछ बुजुर्ग भी हैं जिनका ख्याल रखना होता हैं। इतनी बड़ी टीम हैं तो जो 12 साल से नॉन-स्टॉप चल रहा था और अचानक से इसमें एक ब्रेक आ गया। इस मुश्किल समय में सभी को फिर से एक साथ लाना थोड़ा कठिन था। ऊपर से बारिश का मौसम शुरू हो गया हैं, हमारा शो आउटडोर शूट के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता हैं। बारिश आ गई तो सब कहाँ चले जाएंगे? इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी था। बस इसी वजह से हमारी टीम ने कई शोज के मुकाबले कुछ दिनों बाद शूटिंग शुरू की।

नट्टुकाका उर्फ घनश्याम नायक की उम्र को ध्यान में रखकर उनके साथ काम करेंगे:

गाइडलाइन के मुताबिक 65 वर्ष के अधिक आयु वाले आर्टिस्ट को सेट या स्टूडियों पर नहीं बुला सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे काम नहीं कर सकते। हमारे शो में नट्टुकाका का किरदार निभाने वाले अभिनेता घनश्याम नायक की उम्र को ध्यान में रखकर हमने फैसला किया हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हर सावधानी को ध्यान में रखकर हम उनके घर जाकर शूट करेंगे। जाहिर हैं उनकी तबियत को हम बिलकुल इग्नोर नहीं करेंगे। उन्हें भी काम करना हैं और हम उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

दिशा वाकाणी लौटती हैं तो अच्छी बात है और नहीं आती हैं तो भी 'show must go on'

दयाबेन के किरदार को लेकर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हो रही हैं। सच कहूं तो इस किरदार के बिना भी शो तकरीबन ढाई साल तक अच्छे तरीके से चला हैं। दयाभाभी ना होने पर शो की पॉपुलैरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा हैं। दर्शकों ने मुझे और मेरी टीम को समझा हैं। दर्शक समझते हैं कि हम दिशा वाकाणी को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर वो नहीं आ रही हैं तो शो रुकेगा नहीं। दर्शक ने उनके बिना भी शो को प्यार दिया हैं। सच कहूं तो दिशा का शो में आना या ना आना अब बड़ी चर्चा का विषय नहीं रहा। वे लौटती हैं तो अच्छी बात है और नहीं आती हैं तो भी 'show must go on' हम अपना काम चालू कर देंगे दूसरी दया भाभी को लाकर। इस लॉकडाउन पीरियड में भी उनसे बातचीत हुई थी हालांकि सबकी अपनी अपनी समस्या है। किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते है ना। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता हैं।

बावरी के शो में नहीं होने से हमारे कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता हैं:

बावरी का किरदार निभाने वाली मोनिका भदौरिया ने भी अपनी निजी वजह से शो से बाहर हो गई हैं। देखिए, बावरी शो में एक एडिशनल किरदार थी, उसके नहीं होने से हमारे कंटेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता हैं। 12 साल हो गए हैं इस शो को, ऐसे में आर्टिस्ट्स का आना-जाना अभी होता रहेगा। कोई इतने सालों तक काम करेगा तो ऐसा होना सामान्य हैं। मुझे उम्मीद हैं ऑडियंस आगे चलकर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेंगी।