दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 09:30 AM IST

टीवी डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर भी सुनने को मिली। एक्टर रुसलान मुमताज पिता बन गए हैं। उनकी पत्नी निराली ने 26 मार्च को एक बेटे को जन्म दिया है। रुसलान ने इस बात की जानकारी अपने इन्स्टाग्राम पर देते हुए बेटे की तस्वीरें भी शेयर की हैं।



रुसलान ने लिखा खूबसूरत मैसेज: रुसलान ने लिखा, '26:03:2020: छोटा बेबी आ गया। मैं अपने बच्चे की तस्वीरें कम से कम 3-4 महीने तक अपलोड नहीं करना चाहता था लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए मैंने सोचा कि छोटा बेबी आपका दिन बना देगा। मैं यह मानता हूं कि जो बच्चे किसी आपदा के समय दुनिया में आते हैं, उनका जन्म किसी खास उद्देश्य से होता है। मुझे लगता है कि मेरा छोटा बेबी सुपरहीरो है जो मुश्किल वक्त में पैदा हुआ है और एक वक्त वो दुनिया को और खूबसूरत बना देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि दुनिया सबके लिए एक और अच्छी जगह साबित हो।'

View this post on Instagram

26-03-2020 : CHOTA BABY HAS ARRIVED 👶 I was going to avoid uploading any of my baby's pictures for atleast 3,4 months but given the current gloom and doom in the world right now I think news of a chota baby will only brighten your day. I genuinely do believe that babies born in times when the world is going through a rough patch come here for a reason. So I'm hoping my chota baby is a super hero born in difficult times and in time will make this world even more beautiful than he already is. I hope and pray the world becomes a better place for us, our parents and our children.

