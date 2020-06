दैनिक भास्कर Jun 06, 2020, 11:48 AM IST

मुंबई.

पोगो टीवी का पॉपुलर कार्टून शो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। खबरें थीं कि कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम की शादी ढोलकपुर की रानी इंदूमति से की जा रही हैं जिसके बाद शो के फैंस ने भीम की दोस्त छुटकी के लिए इंसाफ की मांग की है। शो के नए स्लॉट की जानकारी से फैंस इतने नाराज हुए की #JusticeForChutki ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। मामला बढ़ते देख अब शो के मेकर्स ने भी सफाई पेश की है।

छोटा भीम कार्टून शो की प्रोडक्शन टीम ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को फेक न्यूज के लिए आगाह किया है। ग्रीन गोल्ड एनीमेशन प्रोडक्शन द्वारा लिखा गया, छोटा भीम के मेकर्स की ओर से छोटा भीम के अपने पसंदीदा कैरेक्टर को इतना प्यार और समर्थन दिखाने के लिए शुक्रिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि शो के कैरेक्टर छोटा भीम, इंदुमति और छुटकी अभी बच्चे हैं। जिस वायरल न्यूज में बताया गया था कि कैरेक्टर्स की शादी की जा रही है वो झूठ है और हम सभी को इसपर कमेंट करने से बचने की सलाह देते हैं। हमारे पसंदीदा किरदारों को बच्चा ही रहने दें और उनकी मासूम जिंदगी में शादी और प्यार ना लाएं।

#KillFakeNews #JusticeforChutki On behalf of Green Gold Animation, the makers of Chhota Bheem, we would like to thank...