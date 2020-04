दैनिक भास्कर Apr 13, 2020, 07:19 PM IST

मुंबई. लॉकडाउन के चलते सभी शोज की शूटिंग रुक गई है ऐसे में दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए सभी पॉपुलर शो को फिर एक बार शुरू किया जा रहा है। ऐसे में आनंदी और जग्या के बाल विवाह की खूबसूरत कहानी दिखाने वाला शो 'बालिका वधू' भी लौट आया है जिसे 13 अप्रैल से प्रसारित किया जा रहा है।

कलर्स चैनल ने साल 2008 में शुरू हुए शो 'बालिका वधू' को दोबारा दर्शकों तक पहुंचाने का फैसला कर लिया है। जिसके चलते इस शो को 13 अप्रैल से शाम 6-7 बजे सोमवार से शुक्रवार को दिखाया जाएगा। इस शो ने लगातार 8 सालों तक अलग-अलग भाग में लोगों का खूब मनोरंजन किया था। जिसके बाद इसे 2016 में खत्म किया गया था।

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Apr 12, 2020 at 11:42pm PDT

View this post on Instagram

डिमांड में हैं सिद्धार्थ शुक्ला

बालिका वधू ने कई सालों तक लोगों का दिल जीता है। ये वहीं शो है जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को हर घर में पहचान मिली थी। कई सारे टीवी शोज का हिस्सा रहने के बाद सिद्धार्थ ने बालिका वधू में शिव का किरदार कर फेम हासिल किया था। सिद्धार्थ ने शो में 1000 एपिसोड के बाद एंट्री ली थी। ऐसे में सिद्धार्थ के फैंस ट्विटर पर 1000 एपिसोड से शो शुरू करने की डिमांड कर रहे हैं।

We want Sid entry 😍



Plz forward these episodes & quickly start the episode from Sid entry 🙏#SidHeartsUnitedForSid pic.twitter.com/0dAox2zBif