Mar 31, 2020

टीवी डेस्क. 'नच बलिए 9' शो में फैंस का दिल जीत चुकी पसंदीदा जोड़ी अनीता हसनन्दानी और पति रोहित रेड्डी इन दिनों एक दूसरे की मदद से वर्कआउट करते दिख रहे हैं। हाल ही में दोनों का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब तारीफें बटोर रहा है जिसमें पति रोहित रेड्डी अनीता को कंधों पर बैठा कर जमकर कसरत रह हैं।

'नागिन 4' एक्ट्रेस अनीता ने हाल ही में पति के कंधे पर बैठे हुए वर्कआउट करवाने वाला एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में अनीता पहले तो नखरे दिखाते हुए कंधे पर बैठने से इनकार कर रही हैं लेकिन बाद में इस पति की वर्कआउट का हिस्सा बनकर मस्ती कर रही हैं। वीडियो को शेयर करते हुए अनीता ने लिखा, 'हे भगवान, आज कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लिया, कल मैं ब्रेक लेने वाली हूं'।

Oh my god aaj kuch zyada hi work out kar liya. 😂😂😂 Tomrw break day for me pls! 😅

A post shared by Anita H Reddy (@anitahassanandani) on Mar 29, 2020