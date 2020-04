दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 02:44 PM IST

टीवी डेस्क. पूरे देश में लॉकडाउन के चलते इन दिनों सेलेब्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं। कई सेलेब्स ऐसे भी हैं जो अपनी मजेदार वीडियोज से फैंस को जमकर हंसा रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी ने कोरोनावायरस से निपटने के लिए नारे लगाकर फनी वीडियो बनाई है जिसमें उनके पति रोहित रेड्डी भी नजर आ रहे हैं।

अनीता ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फनी टिक-टॉक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो ‘गो कोरोना, कोरोना गो’ नारे लगाते दिख रही हैं। इस वीडियो में अनीता के पति रोहित रेड्डी उन्हें देखकर काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस मजेदार टिक-टॉक वीडियो को सेलेब्स की भी खूब सराहना मिल रही है।

No one can save me .... Not even #TikTok himself! 🤣😂🤣

