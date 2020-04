दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 04:32 PM IST

‘बिग बॉस 13’ के बाद से ही रश्मि और अरहान के बीच दूरियां आ चुकी हैं। शो के दौरान भी अरहान कई बार झूठे और फ्रॉड साबित हो चुके हैं। अब दोनों के ब्रेकअप के बाद भी ये सिलसिला जारी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर रश्मि देसाई के बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वायरल हो रहा था जिसमें उनके अकाउंट से 15 लाख का लेन-देन नजर आ रहा है। रश्मि ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि ये पैसे निकालने वाले कोई और नहीं बल्कि अरहान खान हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रश्मि ने बताया, ‘ये सभी ट्रांजेक्शन मेरी अनुपस्थिती में मुझे बिना बताए किए गए हैं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने अपने अकाउंटिग स्टाफ के साथ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। अरहान ने इन 15 लाख के अलावा भी मुझसे पैसे लिए हैं मगर अब वो इन्हें वापस करने से इनकार कर रहे हैं’।

We need justice for @TheRashamiDesai. She has earned money with lot of her hardwork and #FraudArhaanKhan misused her money.

What a shame to society. pic.twitter.com/K3pkralpng