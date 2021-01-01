पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिग बॉस 14:अली गोनी एक बार फिर बने मामा, उनकी बहन इल्हाम ने बेटी को दिया जन्म

25 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट अली गोनी एक बार फिर मामा बन गए हैं। उनकी बहन इल्हाम गोनी ने 31 जनवरी को जम्मू के एक अस्पताल में बेटी को जन्म दिया। वे पहले से ही डैरन, इबादत और इब्राहिम की मां हैं। फैमिली वीक के दौरान अली ने इल्हाम से ड्यू डेट के बारे में पूछा था। जिसके बाद इल्हाम ने कहा था कि अभी समय है। इस पर अली ने उनसे कहा था कि मेरे जन्मदिन (25 फरवरी) पर ही डिलीवरी करना।

मां और बेटी दोनों ही ठीक हैं : रूबी गोनी

अली की मां रूबी गोनी ने कहा, "मां और बेटी दोनों ही ठीक हैं। हम बहुत खुश हैं, लेकिन हम सब अली को बहुत याद कर रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं कि वे जल्द ही घर से बाहर आए और बच्ची से मिले। वे वास्तव में अच्छा खेल रहा है और हम उसे शुभकामनाएं देते हैं।" अली की अच्छी दोस्त और एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन उनके परिवार के करीब हैं और ये खबर सुनकर उन्हें बहुत खुश हुई है। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश और सुपर एक्साइटेड हूं। अली पागल हो जाएगा जब उसे इस बारे में पता चलेगा। मुझे इल्हाम और उनके बच्चों से बहुत लगाव है और मैं ये खबर सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब मैं बेबी से मिलने का इंतजार नहीं कर सकती, जैसे ही अली आएगा हम निश्चित रूप से बच्चों के साथ समय बिताने के लिए जरूर जाएंगे।"

अली चाहते थे डिलीवरी उनके जन्मदिन के आसपास ही हो

इससे पहले एक इंटरव्यू में इल्हाम ने कहा था, "अली के लिए सब कुछ बच्चों के बारे में है जब से वे पैदा हुए हैं। वे बच्चों के बहुत करीब हैं। वे हर दिन वीडियो कॉल करते हैं और मुझे वीडियो भेजने के लिए भी कहते हैं। अली मेरी प्रेगनेंसी के बारे में चिंतित थे और चाहते थे कि मैं पहले की तरह मुंबई जा कर ही डिलीवरी करवाऊं। लेकिन जैसा कि वे खुद वहां नहीं थे और कोविड -19 के कारण मैंने जम्मू में ही रहने का फैसला किया। वे हर बार ड्यू डेट के बारे में पूछते थे और वे डिलीवरी के समय मेरे साथ रहना चाहते थे और जब उन्हें पता चला कि ये फरवरी में है, तो वे चाहते थे कि डिलीवरी उनके जन्मदिन के आसपास ही हो।"

अली का एक्टिंग करियर

अली ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2013 में टीवी सीरियल 'ये है मोहब्बतें' से की थी। उन्होंने शो में 'रोमी भल्ला' की भूमिका निभाई थी और दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय चेहरा बन गए थे। बाद में वे टीवी सीरियल 'कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां', 'ये कहां आ गए हम', 'बहू हमारी रजनीकांत' और 'नागिन 3' जैसे सीरियल में नजर आए थे। अली इन दिनों 'बिग बॉस 14' के घर में हैं और वे घर में सबसे अच्छे कंटेस्टेंट माने जाते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसोना-चांदी सस्ता होगा; मोबाइल फोन महंगे हाेंगे, लेकिन देश में फोन पहले से ज्यादा बनेंगे - बजट 2021 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser