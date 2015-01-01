पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Entertainment
  • Tv
  • Bigg Boss 14: Arshi Khan Calls The Makers Bias, Saying Like Siddharth Shukla Won Last Year, This Year They Will Make Eijaz Win

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिग बॉस 14:अर्शी खान ने लगाए मेकर्स पर पक्षपात करने के आरोप, बोलीं- जैसे पिछले साल सिद्धार्थ जीता था, इस साल एजाज को जिता देंगे

एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस 11 में अपनी बोल्ड अदाओं से सुर्खियों में रहीं अर्शी खान ने इस सीजन के मेकर्स पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। अर्शी का मानना है कि बिग बॉस 14 के मेकर्स अभिनेता एजाज खान की ज्यादा तरफदारी करते हैं और अगर इसी तरह चलता रहा तो पिछले सीजन में सिद्धार्थ की तरह उन्हें भी विनर बना दिया जाएगा।

हाल ही में स्पॉटब्वॉय से बातचीत में अर्शी खान ने कविता और एजाज के झगड़े पर कहा, मुझे लगता है कविता कौशिक घर की सबसे समझदार सदस्य हैं। वो दिखावा नहीं करती और उसके रिएक्शन भी असली हैं। लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं और लगातार उकसा रहे हैं। कोई भी इसी तरह रिएक्ट करेगा। मुझे लगता है कि उसकी मौजूदगी से एजाज इनसिक्योर महसूस कर रहा है। शायद कविता उनके बारे में ज्यादा सीक्रेट जानती हैं और उन्हें इसी बात से डर है। अगर कविता मुंह खोलती हैं तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा।

मेकर्स पर लगाए पक्षपात के आरोप

अर्शी ने आगे बताया, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां सब सच है लेकिन फिर भी एडिटिंग उस चीज को एक अलग कहानी बना देती है। एडिटिंग और कट चीजों को पूरी तरह बदल देते हैं। मेकर्स कविता को बुरा दिखाना चाहते हैं वहीं एजाज की तरफ पक्षपात कर रहे हैं। उन्हें एक विक्टिम की तरह दिखाया जा रहा है। पिछले सीजन में भी मेकर्स सिद्धार्थ को लेकर बायस्ड थे।

सिद्धार्थ शुक्ला पर साधा निशाना

इससे पहले सिद्धार्थ के खिलाफ बयान देकर अर्शी खान ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। सिद्धार्थ के फैन ने एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया था। इसपर अर्शी का कहना है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती वरना सोशल मीडिया सुपरस्टार फिर मुझे ट्रोल करवा देंगे। मैं ट्रोलिंग से नहीं डरती, मगर चाहती हूं कि ट्रोलिंग करने वालों को देने की बजाय वो किसी अच्छे काम में पैसों का इस्तेमाल करें। हर कोई पैसे देकर खुद को ट्रेंड करवा सकता है। शायद एजाज स्पेशल है और उसे मेकर्स जिताना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कविता शो में सबसे ज्यादा सच्ची है, मुझे दिख रहा है कि शो में लड़के ब्वॉयकार्ड खेल रहे हैं।

बताते चलें कि धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर कविता ने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी एजाज से जमकर लड़ाई हुई जिसमें एक्ट्रेस ने एजाज का जमकर अपमान किया। इस पर कविता को सलमान से जमकर फटकार पड़ी और वो वोट आउट भी हो गईं। दर्शकों की डिमांड पर कविता को दोबारा शो में एंट्री मिली है। हाल ही में कविता दूसरी बार घर की कैप्टन बनी हैं। कुछ दिनों पहले कविता ने भी इनडायरेक्टली सलमान पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कहा था, सलमान मेरी बात सुनने में दिलचस्प नहीं है उल्टा एजाज की तारीफ करते रहते हैं।

बॉलीवुड में ड्रग्स:कॉमेडियन भारती सिंह के मुंबई स्थित 3 घरों पर NCB की रेड, पति के साथ ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप

विश्व टेलीविजन दिवस:ओटीटी प्लेटफॉर्म के मुकाबले अब भी टीवी का पलड़ा भारी, सेलेब्स बोले- 'टीवी ने ही परिवार को एक साथ मनोरंजन दिया है'

बिग बॉस 14-वीकेंड का वार:'बिग बॉस' में पहली बार नजर आएंगी एकता कपूर, अपने टीवी शो की तरह इस रियलिटी शो में भी लाएंगी 'लीप' से अनोखा ट्विस्ट

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंपाकिस्तानी हैंडलर आतंकियों से चैट कर रहा था, लोकेशन की जानकारी ली; भारत ने पाक उच्चायुक्त को तलब किया - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें