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  • Bigg Boss 14: Salman Khan Told That He Contacted Vikas Gupta's Family, But They Weren't Ready To Discuss Family Matters On National Television

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बिग बॉस 14:बेघर होने से पहले विकास गुप्ता ने बताई परिवार से जुड़े मुद्दों पर बात करने की वजह, बोले- मैं लंबे समय से इसे ढो रहा था

32 मिनट पहले
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बिग बॉस 14 के वीकेंड का वार एपिसोड में घर से बाहर होने से पहले विकास गुप्ता ने अपने परिवार से जुड़े कुछ खुलासे किए। जिसमें विकास ने बताया कि उनकी मां के साथ उनकी बॉन्डिंग ठीक नहीं है। सलमान खान ने विकास से इस पर सवाल भी किया कि उन्होंने आखिर नेशनल टेलीविजन पर अपनी पर्सनल बातें क्यों शेयर की। जवाब देते हुए विकास ने कहा- 'सर मैं ये सब चीजें नहीं निकालना चाहता था। लेकिन इस बार जब मेरी तबियत खराब हुई तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि मैं बहुत बंधा हुआ हूं। जब कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता है या कमेंट करता है तो मुझे बहुत इफेक्ट होता है। मेरे दिल में जो बातें थी मैंने कहकर निकाल दी। मैं लंबे समय से इसे ढो रहा था।'

विकास गुप्ता को कौन सी बातें ट्रिगर कर रहीं थी

शो में विकास गुप्ता ने पहले भी तीन बार अपने परिवार के साथ बिगड़ते रिश्तों के बारे में बताया था। जिस पर शो के होस्ट सलमान खान ने विकास गुप्ता से पूछा कि उन्हें घर के अंदर इस बारे में बात करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। सलमान ने आगे कहा कि उन्हें शो में इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं थी।

विकास ने सलमान को समझाते हुए कहा कि जब वे घर के अंदर थे, तो वे कुछ नहीं कह सकते थे लेकिन जब वे बाहर गए, तो उन्होंने महसूस किया कि उनके इमोशन से हर एक चीज प्रभावित हो रही थी। तभी सलमान ने विकास को याद दिलाया कि "अली ने आपको सब भूल जाने को कहा था क्योंकि वे आपकी मां हैं।" याद दिलाते हुए सलमान ने विकास को कहा कि, "वो आप थे जिन्हें 'बिग बॉस 11' के दौरान घर में बाहर की बातों से नफरत थी। तो आप खुद क्यों इस सीजन में बाहर की बातें घर मे कर रहें हैं?"

विकास गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा, "में अपनी मां से प्यार करता हूं और मैं उनकी कुछ लाइनों से प्रभावित हो जाता हूं, जैसे कि 'तू तो अकेला ही रहेगा लाइफ में।' उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक बुरे मेंटल फेज से गुज़र रहे थे जहां थोड़ा सा भी कमेंट उन्हें ट्रिगर कर देता था। विकास ने कहा कि उनके परिवार के बारे में चर्चा के बाद और कुछ भी नहीं था जो उन्हें ट्रिगर या चोट पहुंचा रहा था। विकास ने सलमान से ये भी कहा कि वे अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेंगे।

सलमान ने विकास के परिवार वालों से की बात

होस्ट सलमान खान ने बताया कि वे विकास गुप्ता के परिवार का पक्ष भी जानना चाहते थे और उन्होंने उनके परिवार से संपर्क भी किया। लेकिन, परिवार वालों ने इसके बारे में बात करने से मना कर दिया, सलमान खान ने बताया कि उन्होंने कहा, 'हम नेशनल टेलीविजन पर अपने पारिवारिक मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं।'

अंत में, सलमान खान ने विकास गुप्ता को सलाह दी कि हमेशा ये देख कर बोलो कि आप क्या बोल रहे हो और कहां बोल रहे हो। सलमान ने उन्हें ये भी समझाया कि वे हमारे माता-पिता हैं, और परेशान होना उनका अधिकार है। ये उनकी वजह से है कि आप घर के अंदर और इस प्लेनेट पर हैं।

शो में विकास की अब तक की जर्नी

विकास ने अपने आप को एक्सप्लेन किया और कम वोटों की वजह से शो से एलिमिनेट हो गए। विकास गुप्ता के जाने से राखी सावंत और देवोलीना भट्टाचार्जी काफी अपसेट थीं। विकास की जर्नी शो में काफी अजीब सी रही। शो में उन्होंने दो बार एग्जिट ली और फिर वापस आए। एक बार तो बिग बॉस ने खुद उन्हें निष्कासित किया था। दूसरी बार वे तब शो से बाहर गए जब बीमार हो गए थे। हालांकि, इस बार उनकी शो में जर्नी फाइनली खत्म हो गई।

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