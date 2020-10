View this post on Instagram

#BB14 ke ghar ka maahaul hai garam! @beingsalmankhan karenge announce ek confirmed sadasya ka naam. Aapko kya lagta hai, kaun hogi woh? Pata chalega aaj #Colors par raat 9 baje. Catch it before TV on @vootselect. #BiggBoss2020 #BiggBoss14 #WeekendKaVaar @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Oct 10, 2020 at 5:57am PDT