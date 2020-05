दैनिक भास्कर May 31, 2020, 01:19 PM IST

मुंबई.

मुझसे शादी करोगे शो में नजर आ चुके एक्टर मयूर वर्मा ने देवोलीना भट्टाचार्या के बाद अब उनके फैंस के खिलाफ भी साइबर क्राइम शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि देवोलीना के फैंस लगातार उन्हें घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपनी शिकायत की कॉपी भी मयूर ने साझा की है।

एक्टर मयूर ने ट्विटर अकाउंट से साइबर क्राइम में की गई शिकायत की कॉपी शेयर करते हुए लिखा, एक लंबे समय से देवोलीना के फैंस द्वारा ट्विटर पर मुझे जान से मारने के लिए धमकाया जा रहा था। मैंने कई बार इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की मगर आज मैंने इसके खिलाफ एक्शन लिया है। ये शिकायत मयूर ने देवोलीने के फैंस के खिलाफ की है।

For a long time, I was being threatened to kill by the fans of Devoleena on Twitter, I have ignored it many times but today I have finally taken action on it.#TimeOfAction #DevoleenaFans #TimeToStop pic.twitter.com/Exh4Sr5Olc