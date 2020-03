दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 09:55 PM IST

टीवी डेस्क. टेलीविजन का गोल्डन एरा लॉकडाउन में दोबारा लौट आया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शक्तिमान के टेलीकास्ट टाइमिंग की घोषणा कर दी है। शक्तिमान अप्रैल के पहले हफ्ते से दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा चंद्रप्रकाश द्विवेदी के निर्देशन में बना शो चाणक्य भी डीडी भारती पर दोपहर में ही शेड्यूल किया गया है।

Chanakya, 47 episodes directed by Chandraprakash Dwivedi, is planned for daily telecast in the afternoon time bands of DD Bharti from 1st week of April, 2020: Government of India https://t.co/v0dLmaUorj