दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 05:25 PM IST

भोपाल. 21 दिन के लॉकडाउन के चलते सभी शोज की शूटिंग बंद कर दी गई है। ऐसे में हर चैनल अपने पॉपुलर शोज का रिपीट टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। इस बीच दूरदर्शन ने भी अपने दर्शकों को 90 के दशक के पसंदीदा शोज देखने का सुनहरा मौका दिया है। फैमस शो ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ के बाद अब ‘द जंगल बुक’ भी रीटेलीकास्ट होना शुरू हो गया है। इस शो को बुधवार दोपहर से ऑनएयर किया गया है मगर शो के टाइटल सॉन्ग और डबिंग में बदलाव किए जाने से फैंस काफी नाराज हैं।

हाल ही में दूरदर्शन शो ने ट्वीट करके मोगली के फैंस को खुशखबरी दी है। ट्वीट में बताया गया है, ‘डीडी नेशनल पर एंजॉय करें अपना पसंदीदा शो द जंगल बुक हर दोपहर 1 बजे’। आज दोपहर से इस शो को शुरू किया जा चुका है जिसमें ऑरिजिनल सीरीज का फैमस सॉन्ग ‘जंगल जंगल बात चली है' नहीं दिखाया गया। शो की शुरुआत एक दूसरे गाने से की गई। वहीं दूसरी तरफ बगीरा और मोगली की आवाज भी डबिंग के जरिए बदल दी गई है। ऐसे में फैंस ट्विटर पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं।

एक यूजर ने दूरदर्शन की पोस्ट पर लिखा, ‘ये नया डब है। ओरिजिनल गाना जंगल जंगल बात चली है चला गया है और शेर खान की आवाज नाना पाटेकर भी। काफी निराशाजनक’।

एक व्यक्ति ने शो देखने के बाद लिखा, ‘मैं इसे देखने के लिए काफी उत्साहित था। ये सिर्फ कार्टून के बारे में नहीं हैं मगर वो गाना , वो डबिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने इस शो को बेहतरीन बनाया है। ये पूरा नया डब है। मैं इसे नहीं देखूंगा’।

I was so excited to see this beautiful show again. It is not just about the cartoon. But the song and all the dubbing artists that made the old one so good. This is a completely new dub. I refuse to watch it.

— Bhavesh Bhimani (@bhavesh2385) April 8, 2020