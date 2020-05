View this post on Instagram

Swipe Right👉 . Last Shooting Day Of Mahabharat (1988) . @arjunferoz @gufi.paintal @gajendra.chauhan_ @impuneetissar @girjashankar1 @iammukeshkhanna @nitishbharadwaj.krishna @penmovies @penbhakti @dd_bharati @ddnational . . . #india #love #instagram #mumbai #photography #indian #delhi #instagood #follow #travel #like #kerala #bhfyp #bollywood #nature #photooftheday #fashion #maharashtra #incredibleindia #likeforlikes #travelphotography #tiktok #art #followforfollowback #rajasthan #insta #picoftheday #ig #pune #bhfyp

A post shared by PANKAJ DHEER KARNA (@pankajdheer_) on May 7, 2020 at 1:12am PDT