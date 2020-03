दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 03:51 PM IST

टीवी डेस्क. नब्बे के दशक की सबसे मशहूर सुपरहीरो सीरीज शक्तिमान की भी जल्द वापसी होने वाली है। यह खबर खुद मुकेश खन्ना ने वीडियो शेयर कर कन्फर्म की। रामायण महाभारत के अलावा नाइंटीज के कई शो लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जा रहे हैं। इसी बीच लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए शक्तिमान को भी री-रन करने की मांग की थी। उनकी इस मांग के बाद मुकेश खन्ना का यह वीडियो सामने आया, जो वायरल हो गया है।

130 crore Indians will together get the opportunity to watch Shaktiman on DD once again. Wait for the announcement. pic.twitter.com/MfhtvUZf5y