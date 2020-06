View this post on Instagram

Problems har kone se lekin aap surakshit ho..😂😂 #tiktokindia #tiktok #tiktokfunny #foryoupage #viral #viralvideo #trending #foryoupage #foru #funny #funnyvideos #husbandwifejokes #lockdownextended #lockdownindia #lockdown2020 #lockdownfun #locust #cycloneamphan #corona #COVID19 #earthquake

A post shared by Jay Bhanushali (@ijaybhanushali) on Jun 2, 2020 at 10:58pm PDT