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कोरोना का डर खत्म:छठ पूजा में उमड़ी भीड़ देखकर जय भानुशाली ने की वैक्सीन कंपनी से अपील- जल्दी करें, हमारे अंदर कोरोना का डर खत्म हो गया है

8 मिनट पहले
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कई महीनों से लगातार कोरोना और लॉकडाउन की मार झेल रही जनता में अब धीरे-धीरे डर खत्म हो रहा है। त्योहार की धूम में लोगों ने कोरोना वायरल और सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर दिया जिसे देखकर जय भानूशाली ने कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहीं कंपनियों से खास अपील की है। एक्टर का कहना है कि लोगों में डर खत्म हो गया है, अगर जल्द ही वैक्सीन नहीं लाई गई तो लोग इसे लेने में भी मोलभाव करेंगे।

छठ पूजा के तीसरे दिन कई घाटों में भीड़ उमड़ी थी। हाल ही में एएनआई ने पटना कॉलेज घाट में छठ पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की कुछ तस्वीरें शेयर की थीं। इन तस्वीरों में लोग कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए भीड़ में बिना मास्क खड़े नजर आ रहे हैं। इसे देखकर अभिनेता जय भानूशाली ने ताना मारते हुए लिखा, जो भी वैक्सीन कंपनी कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च करने का सोच रही हैं वो जनता के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। हम अब कोविड 19 के डर से बाहर निकल चुके हैं।

आगे एक्टर लिखते हैं, अभी लॉन्च करोगे तो इज्जत रहेगी, नहीं तो कुछ टाइम बाद मोलभाव शुरू हो जाएगा, देना है तो दे वरना बहुत बैठे हैं। एक्टर का मानना है कि जिस तरह लोगों के अंदर से कोरोना का डर पूरी तरह निकल गया है उसी तरह कुछ दिनों बाद लोगों के लिए वैक्सीन का महत्व भी खत्म हो जाएगा।

बताते चलें कि हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के क्रिएटिव प्रोड्यूसर असित मोदी की कोविड 19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। असित ने लक्षण नजर आने पर अपना टेस्ट करवाया था। फिलहाल वो घर पर ही आइसोलेट हैं। रिपोर्ट आने के बाद असित ने संपर्क में आए लोगों से कोरोना से जुड़े सभी प्रोटोकॉल फॉलो करने और सावधान रहने की अपील की है।

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