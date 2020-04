दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 04:57 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कपिल शर्मा 2 अप्रैल को 39 साल के हो गए। बर्थ-डे सेलिब्रेशन की शुरुआत उन्होंने एक दिन पहले बुधवार को दुर्गा अष्टमी की पूजा करके की। खास बात ये रही कि कपिल ने अपनी तीन महीने की बेटी अनायरा का कन्या पूजन किया। कपिल ने पूजा के बाद अनायरा की प्यारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। कपिल ने लिखा, जय माता दी, अष्टमी, कंजक पूजन. तस्वीरों में अनायरा लहंगा-चोली पहनी नजर आ रही हैं।

