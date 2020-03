दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 08:20 AM IST

टीवी डेस्क. टीवी से लेकर फिल्मों तक अपनी पहचान बना चुके करणवीर बोहरा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। करण ने हाल ही में अपनी फैमिली के साथ कुछ मस्तीभरी वीडियोज शेयर की हैं। करण ने इन दिनों टिक-टॉक पर ट्रेंडिग स्विच चैलेंज को भी ट्राई किया था जिसमें वो वाइफ टीजे के कपड़े पहनकर घर का काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं।

करणवीर बोहरा ने अपनी कुछ मजेदार वीडियोज इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं। शेयर की गई पहली वीडियो में उनके साथ वाइफ और उनकी ट्विन्स बेटियां विएना और बेला दिख रही हैं। फैंस को हंसाने के लिए करण ने मजेदार कॉन्सेप्ट वाला एक्ट किया है। वीडियो शेयर करते हुए करण ने लिखा, 'जब आप दर्द को खुशी में, नेगेटिविटी को पॉसिटीविटी में और दुख को खुशी में बदलते हैं तो आप एक सच्चे एंटरटेनर बनते हैं'।

When you turn...... pain into pleasure, Negetive into positive, Sadness into happiness in times like these, you truly become an entertainer ❤️❤️❤️ @bombaysunshine #bellaandvienna @twinbabydiaries

