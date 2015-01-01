पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

करणी सेना VS प्रकाश झा:'आश्रम 2' विवाद पर प्रकाश झा ने साधा करणी सेना पर निशाना, बोले- सीरीज कैसी? इसका फैसला दर्शक करेंगे

एक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
बॉबी देओल की लीड परफॉर्मेंस वाली वेब सीरीज 'आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड' दीवाली से पहले 11 नवंबर को रिलीज होगी।

वेब सीरीज 'आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड' पर विवाद खड़ा करने को लेकर इसके मेकर प्रकाश झा ने राजपूत करणी सेना पर निशाना साधा है। स्पॉटबॉय से बातचीत में उन्होंने कहा, "मैं उनकी डिमांड पर जजमेंट देने वाला कौन होता हूं? पहले सीजन पर हमारे पास 40 करोड़ से ज्यादा व्यूज थे। मुझे लगता है कि दर्शक इस बात का फैसला करेंगे कि सीरीज से नकारात्मकता फैल रही है या सकारात्मकता।"

महाराष्ट्र करणी सेना ने भेजा था नोटिस

करणी सेना की महाराष्ट्र शाखा के प्रदेश संगठन मंत्री सुरजीत सिंह की ओर से प्रकाश झा को नोटिस भेजा गया था। इसमें कहा गया था कि 'आश्रम-चैप्टर 2 द डार्क साइड' के ट्रेलर ने बडे़ पैमाने पर हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। साथ ही आने वाली पीढ़ियों के सामने हिंदू धर्म की निगेटिव इमेज रखी जा रही है।

नोटिस में आगे लिखा कि ट्रेलर में जो किरदार हैं वे किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्राचीन परंपराओं, रिवाजों, हिंदू संस्कृति, आश्रम धर्म को लेकर गलत ढंग से बताया जा रहा है, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं।

पहले सीजन पर भी उठाए थे सवाल

नोटिस में करणी सेना ने 'आश्रम' के पहले सीजन पर भी सवाल उठाए गए थे। उन्होंने नोटिस में लिखा कि पहले सीजन में आश्रम व्यवस्था को लेकर कई आपत्तिजनक चीजें दिखाई गईं थीं और यही काम सीजन 2 में भी जारी है। करणी सेना ने हिंदू धर्म के आश्रमों की छवि को धूमिल करने का विरोध किया है। साथ ही ट्रेलर हटाने और पूरी वेब सीरीज की रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में पिछले 15 दिन में 11 बार एक्टिव केस बढ़े, बीते 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 6820 नए केस आए - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें