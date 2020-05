दैनिक भास्कर May 01, 2020, 12:44 PM IST

रामानंद सागर के शो रामायण का री-टेलीकास्ट कई मायनों में यादगार बन गया है। 33 साल बाद दोबारा डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट हुए शो ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस बात की जानकारी दूरदर्शन ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। यह कारनामा 16 अप्रैल को हुआ, जहां इस शो को 7.7 करोड़ रिकॉर्ड दर्शक मिले।

WORLD RECORD!!

Rebroadcast of #Ramayana on #Doordarshan smashes viewership records worldwide, the show becomes most watched entertainment show in the world with 7.7 crore viewers on 16th of April pic.twitter.com/hCVSggyqIE