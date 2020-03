दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 01:35 PM IST

टीवी डेस्क. 'बिग बॉस 13' के बाद रश्मि देसाई इन दिनों कलर्स के सुपरनेचुरल शो 'नागिन 4' नें नजर आ रही हैं। रश्मि ने कुछ दिनों पहले ही शो की शूटिंग शुरू की थी मगर लॉकडाउन हो जाने से अब वो घर पर ही हैं। घर में समय बिताते हुए रश्मि अपने फैंस के साथ अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

रश्मि देसाई ने हाल ही में अपनी एक फोटो सीरीज शेयर की हैं। पहली ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'जब आप किसी इंसान की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लेते हैं तो आप उसकी आत्मा की तस्वीर लेते हैं'।

When you photograph people in black and white, you photograph their souls. 💫 . . #RashamiDesai #ItsAllMagical #rythmicrashami💃 #love

