टीवी डेस्क. लॉकडाउन के चलते रश्मि देसाई इन दिनों अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं। हाल ही में रश्मि ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने फैंस के साथ अपना क्वारैंटाइन रूटीन शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को काफी क्रिएटिव अंदाज में बनाया है।

'नागिन 4' एक्ट्रेस रश्मि ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'ये एक छोटी सी झलक है मेरे क्वारैंटाइन के दिनों की। जब काम बन जाए फन वर्क आउट। क्या आप भी घर पर रहकर वर्क आउट कर रहे हैं'।

When work turns out to be a fun workout! 😁 Are you guys working out during your stay at home ? 😋 . . #RashamiDesai #rythmicrashami💃 #StaySafeStayHome #love

