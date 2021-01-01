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कमबैक:रोनित रॉय की 5 साल बाद होगी टीवी पर वापसी, क्राइम बेस्ड शो 'जुर्म और जज्बात' करेंगे होस्ट

मुंबई2 घंटे पहलेलेखक: किरण जैन
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एक्टर रोनित रॉय जल्द ही टेलीविजन पर 5 साल बाद वापसी करने वाले हैं। 2016 में शो 'अदालत' में बतौर वकील नजर आ चुके रोनित रॉय अब एक क्राइम बेस्ड शो होस्ट करते नजर आएंगे। शो के प्रोडक्शन से जुड़े एक सूत्र ने बताया की चैनल अपने शो 'जुर्म और जज्बात' के लिए एक ऐसे एक्टर की तलाश में था जो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी पॉपुलर हो।

कई एक्टर्स से बातचीत करने के बाद शो के मेकर्स ने रोनित रॉय को बतौर होस्ट लेने का फैसला किया। क्राइम बेस्ड इस शो में रोनित दर्शकों को ऐसी असाधारण कहानियों का सफर करवाएंगे जो सभी के रोंगटे खड़े कर देगा। चैनल जल्द ही इस शो की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा।

2018 में रोनित ने किया था डिजिटल डेब्यू
2018 में रोनित रॉय ने अल्ट बालाजी की वेब सीरीज 'कहने को हमसफर हैं' में मोना सिंह और गुरदीप कोहली के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया था। इसके बाद वे 2019 में क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'होस्टेजेस' में नजर आए थे। फिल्मों की बात करें तो पिछले कुछ साल में रोनित 'काबिल', 'लवयात्री' और 'मशीन' में काम कर चुके हैं।

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