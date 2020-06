View this post on Instagram

#Repost @starbharat • • • • • • तैयार हो रही है @banerjeepuja निभाने माँ वैष्णोदेवी का किरदार ! देखना न भूलें 'जग जननी माँ वैष्णोदेवी - कहानी माता रानी की', 3 मार्च से, रात 9:30 बजे, सिर्फ़ STAR भारत पर! #जयमाँवैष्णोदेवी | #JaiMaaVaishnodevi @maishadixit @toral_rasputra @hrishikesh11official @madirakshi_ @ishita.gangopadhyay2012 @preetikachauhanofficial @kapilarya @rstfofficial @manisha_rawat11 @vikasverma1 @saileshgulabani

A post shared by Puja Banerjee (@banerjeepuja) on Mar 3, 2020 at 1:36am PST