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  • Rupa Divetia, 57, Will Perform Action Scenes In Upcoming Show Brahmrakshas 2 Show ,says, "When I First Did Action, I Was 30 Years Old"

ब्रह्मराक्षस 2:57 वर्षीय रूपा दिवेतिया ब्रह्मराक्षस 2 शो में करेंगी एक्शन सीन्स, बोली, "इससे पहले जब एक्शन किया था तो 30 साल की थी"

किरण जैनएक घंटा पहले
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एकता कपूर निर्मित टीवी शो 'ब्रह्मराक्षस 2' जल्द ही छोटे परदे पर दस्तक देने वाला है। शो में निक्की शर्मा और पर्ल वी. पुरी लीड रोल निभा रहे हैं। उनके साथ जानी-मानी टेलीविजन एक्ट्रेस रूपा दिवेतिया भी होंगी, जो अपने अनोखे रोल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने को तैयार हैं।

टेलीविजन इंडस्ट्री में लंबा वक्त गुजारने और कई तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव किरदार निभाने के बाद अब रूपा करीब 15 साल बाद सुपर-नैचुरल शो में नेगेटिव रोल करती नजर आएंगी। 57 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस एक्शन सीन करने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वो अपने इस नए रोल को भी बेहद रोमांचक और एक अनोखी चुनौती मानती हैं।

अपने किरदार के बारे में रूपा दिवेतिया ने बताया, “मैं लंबे समय बाद एक 70 साल की औरत का अनोखा किरदार निभा रही हूं, जो एक तांत्रिक की छाया और उसकी पत्नी है जिसमें कुछ अजीब-से गुण हैं। ये रोल उन भूमिकाओं से काफी अलग है, जो मैंने अब तक निभाए हैं। मैंने करीब 15 साल पहले एक सुपर-नैचुरल किरदार किया था और मैं एक बार फिर वही अनुभव करने के लिए बेहद उत्साहित हूं। इस किरदार ने कई मामलों में मेरे लिए एक नई चुनौती लाई है। जहां यह किरदार नेगेटिव है, वहीं यदि तंत्र-मंत्र की भाषा में कहा जाए तो उसकी अपनी विचित्र खासियत भी हैं।"

फिट रहने की कोशिश कर रही हूंः रूपा

इस शो में रूपा अपनी उम्र को नजरअंदाज करके एक्शन दृश्य परफॉर्म करने के लिए भी उत्साहित हैं। इस बारे में बताते हुए वह कहती हैं, “मैंने पहले भी कुछ एक्शन दृश्यों की शूटिंग की थी, जब मैं एक लेडी माफिया का किरदार निभा रही थी। लेकिन उस समय मैं 30 साल की थी और अब मैं 57 साल की हूं (हंसते हुए)। इतने वर्षों बाद इस उम्र में एक्शन दृश्यों की शूटिंग करना चुनौतीपूर्ण तो है ही लेकिन साथ ही बड़ा रोमांचक भी है। मेरा किरदार शारीरिक रूप से मजबूत है, जो भले ही 70 साल की है, लेकिन उसमें 17 साल की उम्र वाली एनर्जी है। इसलिए मैं इस समय फिट रहने की कोशिश कर रही हूं और सच कहूं तो मैं हमेशा स्वस्थ रही हूं इसलिए यह सारा काम मेरे लिए आसान हो जाता है।

आगे रूपा ने टीम की तारीफ करते हुए कहा, “इसके अलावा मेरे क्रू मेंबर्स और मेरी टीम ने भी शूटिंग के दौरान मुझे काफी सपोर्ट किया। भले ही इस उम्र में दौड़ना और कूदना मुश्किल हो लेकिन उन्होंने मेरी सीमाओं और क्षमता को समझते हुए उस हिसाब से एडजस्ट किया।” बता दें, ये शो 22 नवंबर से प्रसारित होगा।

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