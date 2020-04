View this post on Instagram

क्या आप रोसेश की ये कविता पूरी कर सकते हैं? "तुम समझो तो मुझे भी समझाना, क्यों मेरा जीवन है खोखला, ______________________________" देखिए 'साराभाई Vs साराभाई', हर-रोज़ सुबह 10 बजे, सिर्फ़ STAR भारत पर! #KhichdiWithSarabhais @rajeshkumar.official

