दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 01:46 PM IST

टीवी डेस्क. कुछ ही दिनों पहले ‘बिग बॉस 13’ में नजर आ चुकीं शेफाली जरीवाला ने एक लंबे समय बाद टिक-टॉक का हिस्सा बन चुकी हैं। उन्होंने अपने एक धमाकेदार डांस वीडियो के साथ टिक-टॉक में एंट्री मारी है। इस वीडियो में उन्होंने फिर एक बार फैंस के लिए अपने ब्लॉकबस्टर ‘गाने कांटा’ लगा के हुक स्टेप किए हैं।

शेफाली जरीवाला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शेफाली जैकलीन- आसिम के न्यू सॉन्ग ‘मेरे अंगने में’ गाने की धुन पर थिरकती दिख रही हैं। इस वीडियो की खास बात ये है कि उन्होंने इस गाने पर अपने आइकोनिक सॉन्ग ‘कांटा लगा’ के स्टेप्स भी किए हैं। ये गाना उन्होंने अपने दोस्त और ‘मेरे अंगने में’ गाने के डायरेक्टर विनय सप्रू और राधिका राव को डेडीकेट करते हुए चुना है।

View this post on Instagram

Finally my first TikTok... dedicated to @sapruandrao , their latest hit #mereanganemein , in true Kaanta Lagaa style... I am what I am because of u guys... love you 😘🥰♥️ . . . . Follow me on tiktok: https://vm.tiktok.com/GGtYXD/ #kaantalaga #dedication #dancersofinstagram #dancelove #instadance #happygirl

A post shared by Shefali Jariwala (@shefalijariwala) on Mar 31, 2020 at 9:32am PDT