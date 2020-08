कन्फर्म:5 साल बाद सौम्या टंडन ने छोड़ा शो भाबीजी घर पर है, बिग बॉस 14 में आने की खबरों को एक्ट्रेस ने बताया अफवाह

Hindi News

Soumya Tandon Left Bhabiji Ghar Par Hain Show After 5 Years, News Of Entering In Bigg Boss Are Rumours

कन्फर्म: 5 साल बाद सौम्या टंडन ने छोड़ा शो भाबीजी घर पर है, बिग बॉस 14 में आने की खबरों को एक्ट्रेस ने बताया अफवाह

किरण जैन 8 घंटे पहले



पॉपुलर टीवी शो 'भाबीजी घर पर है' में गोरी मेम का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री सौम्या टंडन ने आखिरकार शो छोड़ने का फैसला ले लिया हैं। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान सौम्य ने खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वे पिछले 5 साल से इस शो से जुड़ी थीं हालांकि अब वे इस सफर को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। इसी बीच उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि एक्ट्रेस ने बिग बॉस के लिए शो को अलविदा कहा है हालांकि एक्ट्रेस ने इस खबरों को भी महज अफवाह बताया है।

मैं अब अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती हूं:

सौम्या बताती हैं, "ये एक बहुत ही सोचा समझा निर्णय हैं। मैंने पांच साल इस शो को किया हैं और पांच साल ये किरदार निभाया है और मैं अपने आपको यही किरदार और पांच साल करते हुए नहीं देखती और ना देखना चाहती हूं। बस यही वजह है कि मैं ये शो अब आगे नहीं करना चाहती हूं। जितना मुझे इस किरदार को एक्सप्लोर करना था वो मैंने कर दिया और अब मैं चाहती हूं कि मैं अब अपने करियर में आगे बढूं। आगे कुछ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स करना चाहती हूं। इन दिनों अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर काफी अच्छा कंटेंट बन रहा हैं तो अब मैं चाहती हूं कि अपने करियर में कुछ और नया करूं।"

कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, कोई झगड़ा नहीं:

सौम्या के शो छोड़ने की चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही थी। माना जा रहा था कि कोरोना वायरस के चलते सौम्या ये बड़ा फैसला ले रही हैं। इसी बीच अभिनेत्री का सैलरी कट और अपने को-स्टार से मनमुटाव भी कुछ वजह में से एक मानी जा रही थी। हालांकि सौम्या ने इन सभी बातों को अफवाह बताया। वे कहती हैं, "जी नहीं, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई घाई में लेने वाला डिसीजन नहीं हैं। जितनी भी अफवाह आपने सुनी थी वो सभी गलत हैं। ये बहुत ही सोचा समझा निर्णय हैं। इसका कोविड से भी कोई लेना देना नहीं है। सैलरी कट और बिग बॉस की बातें भी अफवाह हैं। वजह सिर्फ एक हैं कि मैं अब अपने आपको इस किरदार में आगे नहीं देखती हूं।"

बिनैफर कोहली से बहुत अच्छे संबंध हैं:

बातचीत के दौरान, सौम्या ने बताया कि उनकी प्रोड्यूसर बिनैफर कोहली से बहुत अच्छे संबंध हैं। वे नहीं चाहती थी कि सौम्या शो छोड़ें हालांकि अभिनेत्री ने फैसला ले लिया था। फिलहाल सौम्या के पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन वे जल्द ही कुछ नए काम से जुड़ेंगी। वे कल (21 अगस्त) को अपना आखिरी एपिसोड शूट करेंगी।

कमी तो महसूस होगी लेकिन 'the show must go on': बिनैफर कोहली

सौम्या के शो छोड़ने पर बिनैफर का कहना है, "इस कोविड के दौर में यदि किसी को नए मौके मिलते हैं तो उसकी कदर करनी चाहिए। वही सौम्या ने भी किया। उनके इस निर्णय से मैं संतुष्ट हूं। हां, उनकी कमी तो महसूस होगी लेकिन 'the show must go on' साथ ही सौम्या का एक साल का बेटा है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड भी नहीं है। इन सभी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। मैं पर्सनली उनको बहुत पसंद करती हूं हालांकि कुछ वजह थी जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के साथ काम करना जारी नहीं रख पाए। वैसे जो सौम्या का इस शो के लिए किया हैं उसके सामने ये वजह बहुत छोटी है। जब वो प्रेग्नेंट थीं, तब चैनल ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया था। कोई अपनी हीरोइन के लिए इंतजार नहीं करता लेकिन हमने सौम्या के लिए इंतजार किया था। सभी पॉजिटिव तरीके से हुआ है और उम्मीद है आगे भी हम साथ काम करेंगे।"

जल्द ही नई गोरी मेम की तलाश शुरू होगी:

बातों-ही-बातों में बिनैफर ने बताया कि वे जल्द ही नई गोरी मेम की तलाश में जुट जाएंगी। वैसे कुछ नाम उनके जहन में हैं लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में चैनल से बात नहीं की। गौरतलब है कि कुछ समय पहले शैफाली जरिवाला का नाम भी शो में अनीता भाभी के लिए लिया जा रहा था।