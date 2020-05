दैनिक भास्कर May 05, 2020, 05:21 PM IST

मुंबई. रामानंद सागर के पौराणिक सीरियल 'रामायण' का प्रसारण दूरदर्शन के बाद स्टार प्लस पर शुरू हो गया है। सोमवार को इसका पहला एपिसोड दिखाया गया। सीरियल में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी भी इसके पुनः प्रसारण को एन्जॉय कर रहे हैं और इससे जुड़े अनुभव फैन्स के साझा कर रहे हैं।

Sharing some old experience after watching first episode of Ramayan on Star Plus pic.twitter.com/6iEsUAjNfP