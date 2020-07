View this post on Instagram

नाराज क्यों होते हो, चले जायेंगे बहुत दूर, जरा टूटे हुए दिल के टुकड़े तो उठा लेने दो।

A post shared by Charu Asopa (@asopacharu) on Jul 8, 2020 at 11:38am PDT