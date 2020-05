दैनिक भास्कर May 27, 2020, 12:11 PM IST

मुंबई. 'क्राइम पेट्रोल', 'लाल इश्क' और 'मेरी दुर्गा' जैसे शोज की एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता ने सोमवार देर रात अपने होम टाउन इंदौर में आत्महत्या कर ली। टीवी एक्ट्रेस प्रेक्षा मेहता के सुसाइड से टेलीविजन इंडस्ट्री को झटका लगा है। 25 साल की प्रेक्षा की मौत पर कई टीवी सेलेब्स ने शोक जताया है।



करण कुंद्रा ने ट्विटर पर लिखा, 'सबसे बुरा होता है सपनों का मर जाना' और इस तरह एक और टेलीविजन एक्टर ने सुसाइड कर लिया और यह उनका इंस्टाग्राम पर अंतिम मैसेज था। प्रेक्षा मेहता यह बेहद दुखद घटना है। आप बहुत यंग थीं। आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। हमें मानसिक स्वास्थ्य पर और ज्यादा बात करनी चाहिए थी'।

‘Sabse bura hota hai sapno ka marr jaana’ another television actor has committed suicide and this is what she posted last on her Instagram #prekshamehta this is extremely sad! You were so young.. you had your entire life in front of you! We need to talk more about mental health..

करण ने आगे लिखा, 'प्रेक्षा का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए, कुछ भी साधारण नहीं मालूम पड़ता, जिससे यह साबित होता है कि हमें इस मुश्किल घड़ी में अपने आसपास के लोगों की केयर करने की कितनी जरूरत है। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वो ठीक हैं। भगवान प्रेक्षा की आत्मा को शांति दे। यह वक्त भी बीत जाएगा'।

A look at her Instagram shows nothing out of the ordinary, which just shows how much more we need to care about people around us in these tough times and not just assume they’re fine! RIP little one, we shall pray for you! This too shall pass!