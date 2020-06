दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 08:26 PM IST

देश में कोरोनावायरस और इससे होने वाली मौतों की खबरें सुर्खियों में हैं। महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान ने दहशत मचाई। पर, ट्विटर पर इन सारी चीजों के बीच ट्रेंड में है एनिमेटेड सीरीज छोटा भीम का एक कैरेक्टर छुटकी। ट्विटर पर #JusticeForChutki टॉप ट्रेंड में है। हालांकि ट्विटर यूजर्स खुद हैरान हैं कि ये हैशटैग क्यों ट्रेंड में हैं। इस हैशटैग के साथ करीब 9 हजार ट्वीट्स किए जा चुके हैं।

भले ही यह ट्रेंड चौंका रहा है, लेकिन इस वक्त ट्विटर पर कार्टून कैरेक्टर छुटकी को इंसाफ दिलाने की मुहिम जारी है पर हल्के फुल्के अंदाज में। दरअसल, इस सीरीज में छोटा भीम की शादी ढोलकपुर की राजकुमारी इंदुमती से हो रही है, हमेशा छोटा भीम के साथ रहने वाली छुटकी से नहीं। इसी बात को लेकर यूजर्स मीम्स और ट्वीट पोस्ट कर रहे हैं।

दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है छोटा भीम

यूजर्स निराशा जाहिर कर रहे हैं कि छोटा भीम की शादी इंदुमती से हो रही है, छुटकी से नहीं। कई यूजर्स का मानना है कि छुटकी और छोटा भीम ही एक-दूसरे के लिए बने हैं। लॉकडाउन के दौरान कई शो का दोबारा टेलीकास्ट किया जा रहा है। इनमें रामायण, महाभारत और शक्तिमान जैसे धारावाहिक शामिल हैं। इसी दौरान पोगो चैनल पर दिखाए जाने वाले छोटा भीम को भी दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। यह शो बच्चों में काफी लोकप्रिय है।

दरअसल, छोटा भीम की कहानी ग्रामीण भारत के एक गांव ढोलकपुर में शुरू होती है। इसमें छोटा भीम, छुटकी, राजू, जग्गू, राजकुमारी इंदुमती, कालिया, ढोलू और भोलू जैसे किरदार हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शो में कभी भी छोटा भीम की शादी इंदुमती से नहीं होगी, क्योंकि भारत में बाल विवाह पर रोक है। यह बच्चों की सीरीज है और छोटा भीम शो पूरे शो के दौरान बच्चा ही रहेगा। ऐसे में इस बात के आसार बेहद कम हैं कि शो के दौरान उसकी शादी दिखाई जाएगी।

